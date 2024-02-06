Калініна переграла італійку на старті турніру в Абу-Дабі

Матч тривав 1 годину 46 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№32 WTA) переграла Лючію Бронцетті з Італії (№53 WTA) на турнірі WTA 500 в Абу-Дабі.

Бронцетті зіграла в основі в статусі лакі-лузера після зняття Паули Бадоси.

Українка перемогла у двох сетах - 6:1, 7:6. Матч тривав 1 годину 46 хвилин. Калініна зробила три ейси, припустилася 4 подвійних помилок та використала 3 із 11 брейк-пойнтів.

У наступному колі Калініна зіграє з людмилою самсоновою (№15 WTA), яка перемогла Лесю Цуренко (№37 WTA).

Mubadala Abu Dhabi Open - WTA 500

Абу-Дабі

Призовий фонд турніру - $922,573

Перше коло, 6 лютого

Ангеліна Калініна (Україна) - Лючія Бронцетті (Італія) 6:1, 7:6(1)

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