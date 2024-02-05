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Stake став партнером Міжнародної федерації тенісу

ITF провела комплексну перевірку, перш ніж погодитися на умову
Сьогодні 11:37 224 0
Stake став партнером Міжнародної федерації тенісу
#ITF

Джерело - ITF.

Букмекер Stake уклав угоду з Міжнародною федерацією тенісу і тепер стане новим офіційним беттинг-партнером головних змагань серед тенісних збірних – чоловічого Кубка Девіса і жіночого Кубка Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє пресслужба ITF.

Перш ніж погодитися на угоду, ITF провела комплексну перевірку, щоб переконатися, що беттинг-платформа дотримується всіх правил букмекерського спонсорства, розроблених після консультацій з Міжнародним агентством тенісної доброчесності.

Раніше Україна достроково програла США у Кубку Девіса 2024.

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