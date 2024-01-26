Кіченок та Остапенко вийшли у фінал парного Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко перемогли Габріелу Дабровські з Канади та Ерін Раутліфф із Нової Зеландії та вийшли у фінал парного розіграшу Australian Open.
Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 7:5. Українсько-латвійський дует двічі подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та реалізував 6 з 8 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд - $34,226,200
Парнй розряд
Парнй розряд
Півфінал, 25 січня
Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) – Габріела Дабровські/Ерін Раутліфф (Канада/Нова Зеландія) 7:5, 7:5
У фіналі Кіченок та Остапенко зіграють з Се Шувей та Елізою Мертенс.
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