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Кіченок та Остапенко вийшли у фінал парного Australian Open

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 7:5
Сьогодні 09:02 811 0
Кіченок та Остапенко вийшли у фінал парного Australian Open
Фото: Getty Images
#Australian Open, #Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко перемогли Габріелу Дабровські з Канади та Ерін Раутліфф із Нової Зеландії та вийшли у фінал парного розіграшу Australian Open.

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 7:5. Українсько-латвійський дует двічі подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та реалізував 6 з 8 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд - $34,226,200
Парнй розряд
Півфінал, 25 січня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) – Габріела Дабровські/Ерін Раутліфф (Канада/Нова Зеландія) 7:5, 7:5

У фіналі Кіченок та Остапенко зіграють з Се Шувей та Елізою Мертенс.

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