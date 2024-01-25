Лівий берег підписав бразильського захисника

Бразилець з листопада перебував у команді на перегляді

Лівий берег підписав захисника Сіднея Сілву Сантоса та півзахисника Максима Сердюка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний бразилець раніше виступав за Рух. Згодом Сідней грав за Арарат, а також декілька бразильських клубів. У складі Лівого берега захисник виступатиме під номером 6.

21-річний Сердюк раніше грав за ФК Чернігів. В осінній частині сезону хавбек провів 18 матчів за клуб у всіх турнірах, забивши чотири голи і віддавши два асисти. У новій команді Максим гратиме під номером 79.