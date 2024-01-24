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Ястремська виграла перший сет у Носкової в 1/4 фіналу Australian Open

Сьогодні 03:57 309 0
Ястремська виграла перший сет у Носкової в 1/4 фіналу Australian Open
#Australian Open, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла перший сет чвертьфінального поєдинку Australian Open-2024 в Лінди Носкової з Чехії.

Уже в 3-му геймі чешка зробила брейк, однак уже в наступному розіграші українка відіграла програну подачу. А у 8-му геймі Ястремська зробила брейк, який суперниця не змогла повернути - 6:3.

Партія тривала 39 хвилин. Українка зробила 2 ейси та 2 подвійні помилки, реалізувавши 2 із 2 брейк-пойнтів.

Нагадаємо, для обох тенісисток це перший чвертьфінал на турнірах серії Grand Slam.

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