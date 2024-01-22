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Кіченок та Остапенко вийшли у чвертьфінал парного Australian Open

Матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5
Сьогодні 11:34 325 0
Кіченок та Остапенко вийшли у чвертьфінал парного Australian Open
Фото: Getty Images
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко обіграли китаянку Чжу Лінь і У Фансень з Тайваню та вийшли до чвертьфіналу парного розряду Australian Open.

Матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Кіченок і Остапенко 4 рази подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 3 з 14 брейк-поїнта.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
1/8 фіналу, 22 січня

Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Чжу Лінь/ У Фансень (Китай/ Тайвань) 6:3, 7:5

У наступному колі Людмила та Олена зіграють проти французького дуету Каролін Гарсія/Крістина Младенович.

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