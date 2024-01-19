Кіченок та Остапенко вийшли у третє коло Australian Open

Кіченок та Остапенко вийшли у третє коло парного Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко перемогли австралійок Кімберлі Біррелл та Олівію Гадекі у другому колі Australian Open.

Матч тривав 2 години 39 хвилин. Кіченок та Остапенко 5 разів подали навиліт та припустилися 3 подвійних помилок.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $34,226,200

Перше коло, 17 січня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Кімберлі Біррелл/Олівія Гадекі (Австралія) – 3:6, 7:6(8), 6:3

У наступному колі Людмила та Олена зіграють з У Фансєнь та Чжу Лінь.