Кіченок та Остапенко вийшли у третє коло Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко перемогли австралійок Кімберлі Біррелл та Олівію Гадекі у другому колі Australian Open.
Матч тривав 2 години 39 хвилин. Кіченок та Остапенко 5 разів подали навиліт та припустилися 3 подвійних помилок.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло, 17 січня
Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Кімберлі Біррелл/Олівія Гадекі (Австралія) – 3:6, 7:6(8), 6:3
У наступному колі Людмила та Олена зіграють з У Фансєнь та Чжу Лінь.