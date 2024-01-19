Молчанов вийшов в 1/8 фіналу парного розряду Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Денис Молчанов та представник Сербії Нікола Качич перемогли Остіна Крайчека з США та Івана Додіга з Хорватії у другому колі парного турніру Australian Open.
Матч тривав 2 години та 39 хвилин.
Молчанов вперше зіграє у третьому колі Grand Slam.
У наступному колі Денис та Нікола зустрінуться з переможцями матчу Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі – Ніколя Маю/Едуар Роже-Васслен.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Друге коло, 19 січня
Денис Молчанов/Нікола Качич (Україна/Сербія) – Іван Додіг/Остін Крайчек (Хорватія/США) – 6:4, 6:7 (8), 7:6 (7)
Раніше Костюк переграла росіянку Аванєсян у третьому колі Australian Open.