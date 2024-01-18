Експершу ракетку світу засудили за шахрайство

Кримінальний суд Барселони засудив колишню першу ракетку світу Аранту Санчес-Вікаріо до 2 років позбавлення волі умовно за шахрайство.

Про це повідомляє The Athletic.

Іспанку було засуджено за приховування активів з метою ухилення від сплати непогашеного боргу перед банком Люксембургу. У своєму рішенні суд визнав, що Санчес-Вікаріо не мала достатніх знань для здійснення фінансових операцій, і що вона поклала відповідальність за управління своїми фінансами на інших людей. Проте суд додав, що колишня тенісистка повністю знала про непогашений борг.

52-річна Аранта заперечувала звинувачення, але її зобов'язали виплатити 6,6 мільйона євро компенсації. Борг походить від рішення в 2009-му, коли Санчес-Вікаріо було зобов'язано сплатити штраф у розмірі 5,2 мільйона євро за податкове шахрайство. Вирок тенісистки може бути оскаржений.

Санчес-Вікаріо програла у фіналі Вімблдону у 1995 та 1996 роках, вигравала Ролан Гаррос у 1989, 1994, 1998-му та US Open у 1994-му. Тенісистка 6 разів ставала чемпіонкою ТВШ у парному розряді та 4 рази - у міксті.

Завершила кар'єру у 2002-му, але у 2004-му повернулась, щоб зіграти на Олімпіаді в Афінах у парному родряді.

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