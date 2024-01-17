Кіченок та Остапенко з перемоги стартували у парному розряді на Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко обіграли американок Еміну Бектас і Кайлу Дей у першому колі Australian Open.
Матч тривав 1 годину і 34 хвилини. Кіченок і Остапенко шість разів подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та використали 3 з 6 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло, 17 січня
Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Еміна Бекташ/Кайла Дей (США/США) 6:4, 7:6
У наступному колі вони Кіченок та Остапенко зустрінуться з австралійками Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецкі.