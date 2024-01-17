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Кіченок та Остапенко з перемоги стартували у парному розряді на Australian Open

Кіченок та Остапенко вийшли у друге коло парного Australian Open
Сьогодні 13:37 204 0
Кіченок та Остапенко з перемоги стартували у парному розряді на Australian Open
Фото - Getty Images
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко обіграли американок Еміну Бектас і Кайлу Дей у першому колі Australian Open.

Матч тривав 1 годину і 34 хвилини. Кіченок і Остапенко шість разів подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та використали 3 з 6 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло, 17 січня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Еміна Бекташ/Кайла Дей (США/США) 6:4, 7:6

У наступному колі вони Кіченок та Остапенко зустрінуться з австралійками Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецкі.

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