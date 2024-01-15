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Світоліна: Рада повернутися на Australian Open

Еліна Світоліна прокоментувала старт на Відкритому чемпіонаті Австралії
Сьогодні 12:10 264 0
Світоліна: Рада повернутися на Australian Open
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (23) оцінила свою перемогу над Тайлою Престон (203) у першому колі Australian Open.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Звичайно, я рада повернутися на цей турнір і щаслива, що знову виграла тут перший раунд. Загалом, я просто задоволена тим, як я почала сезон, і цей Australian Open. На початку матчу, звісно, було непросто, але потім я грала досить упевнено, тож я задоволена сьогоднішньою перемогою", - відзначила Світоліна.

Раніше Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open.

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