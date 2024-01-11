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Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Australian Open

Матчі першого кола стартують 14 січня
Сьогодні 16:25 311 0
Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Australian Open
Фото - gettyimages

Джерело - wtatennis.com.

Стали відомі результати жеребкування основної сітки жіночого Australian Open.

Про це повідомляє wtatennis.com.

Результати жеребкування:

  • Еліна Світоліна (№23 WTA) – Тайла Престон, Австралія (№203 WTA)
  • Ангеліна Калініна (№28 WTA) – Аранта Рус, Нідерланди (№50 WTA)
  • Марта Костюк (№35 WTA) – Клер Лю, США (№104 WTA)
  • Леся Цуренко (№32 WTA) – Лючія Брондзетті, Італія (№56 WTA)

Також до основної сітки відкритого чемпіонату Австралії можуть пробитися Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дар’я Снігур, якщо виграють фінали кваліфікації.

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