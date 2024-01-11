Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Australian Open

Джерело - wtatennis.com.
Стали відомі результати жеребкування основної сітки жіночого Australian Open.
Про це повідомляє wtatennis.com.
Результати жеребкування:
- Еліна Світоліна (№23 WTA) – Тайла Престон, Австралія (№203 WTA)
- Ангеліна Калініна (№28 WTA) – Аранта Рус, Нідерланди (№50 WTA)
- Марта Костюк (№35 WTA) – Клер Лю, США (№104 WTA)
- Леся Цуренко (№32 WTA) – Лючія Брондзетті, Італія (№56 WTA)
Також до основної сітки відкритого чемпіонату Австралії можуть пробитися Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дар’я Снігур, якщо виграють фінали кваліфікації.