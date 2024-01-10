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Снігур переграла Краус у кваліфікації Australian Open

Сьогодні 09:25 177 0
Снігур переграла Краус у кваліфікації Australian Open
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти 10 січня українська тенісистка Дарина Снігур (WTA 136) успішно стартувала у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У першому колі відбору українка швидко, у двох сетах, виграла матч проти Сіньї Краус із Австрії (WTA 200).

Це була перша зустріч тенісисток між собою. Матч тривав лише 56 хвилин. Снігур зробила один ейс, припустилася однієї подвійної помилки та використала 5 із 7 брейк-пойнтів.

У наступному колі Снігур зіграє проти Енн Лі зі США (WTA 165).

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Кваліфікація, перше коло
10 січня

Дарина Снігур (Україна) - Сінья Краус (Австрія) 6:3, 6:0

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