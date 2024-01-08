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Цуренко знялася з турніру WTA 500 в Аделаїді

Сьогодні 08:54 209 0
Цуренко знялася з турніру WTA 500 в Аделаїді
#Леся Цуренко

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№32 WTA) знялася з турніру WTA 500 в Аделаїді (Австралія).

Про це повідомляє ВТУ.

Причина такого рішення української спортсменки поки що невідома.

У матчі 1/16 фіналу вона повинна була зіграти проти Кеті Бултер із Великобританії (№57 WTA). Її суперниця пробилася на турнір через кваліфікацію.

Варто зазначити, що в рамках першого кола турніру в Аделаїді відбулося українське дербі між Мартою Костюком (WTA 38) та Ангеліною Калініною (WTA 27). Марта здобула впевнену перемогу у двох сетах - 7:6, 6:4.

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