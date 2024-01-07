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Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії

Сьогодні 15:10 368 0
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Матчі першого кола кваліфікації за участю українців:

Жіночий турнір

Даяна Ястремська (98) – Леа Бошкович (223) (Хорватія)

Дарина Снігур (136) – Сінья Краус (199) (Австрія)

Юлія Стародубцева (157) – Мартіна Капурро Таборда (153) (Аргентина)

Катаріна Завацька (174) – Армоні Тан (231) (Франція)

Чоловічий турнір:

Віталій Сачко (169) – Денис Євсєєв (190) (Казахстан)

Ілля Марченко (220) – Нерман Фатич (217) (Боснія і Герцеговина)

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