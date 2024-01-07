Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Матчі першого кола кваліфікації за участю українців:
Жіночий турнір
Даяна Ястремська (98) – Леа Бошкович (223) (Хорватія)
Дарина Снігур (136) – Сінья Краус (199) (Австрія)
Юлія Стародубцева (157) – Мартіна Капурро Таборда (153) (Аргентина)
Катаріна Завацька (174) – Армоні Тан (231) (Франція)
Чоловічий турнір:
Віталій Сачко (169) – Денис Євсєєв (190) (Казахстан)
Ілля Марченко (220) – Нерман Фатич (217) (Боснія і Герцеговина)
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