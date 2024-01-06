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Кіченок та Остапенко виграли турнір у Брісбені

Людмила помстилася за сестру
Сьогодні 08:08 177 0
Кіченок та Остапенко виграли турнір у Брісбені
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Альоною Остапенко, яка представляє Латвію, виграли фінал парного розряду престижного тенісного турніру WTA 500 у Брісбені (Австралія).

Вони впевнено здолали пару Грет Міннен і Хезер Уотсон (Бельгія/Велика Британія).

Варто зазначити, що раніше пара Міннен/Уотсон вибила з турніру Надію Кіченок та Даніель Коллінс, тому Людмила помстилася за сестру.

Brisbane International presented by Evie - WTA 500
Брисбен, Австралія 
Призовий фонд $1,736,763
Парний розряд, фінал
6 січня

Людмила Кіченок / Альона Остапенко - Грет Міннен / Хезер Уотсон 7:5, 6:2

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