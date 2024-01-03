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Кіченок і Остапенко обіграли росіянок на шляху у чвертьфінал турніру WTA 500 у Брисбені

Кіченок і Остапенко вийшли у чвертьфінал турніру WTA 500 у Брисбені
Сьогодні 14:25 185 0
Кіченок і Остапенко обіграли росіянок на шляху у чвертьфінал турніру WTA 500 у Брисбені
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко перемогли росіянок Катерину Александрову та Анну Калінську у другому колі Brisbane International presented by Evie - WTA 500.

Матч тривав 1 годину 57 хвилин.

Кіченок та Остапенко тричі подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 4 з 10 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі українка та латвійка зіграють проти пари Магда Лінетт/ Бернарда Пера.

Brisbane International presented by Evie - WTA 500
Брисбен, Австралія 
Призовий фонд $1,736,763
Парний розряд, Друге коло
3 січня

Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Катерина Александрова/ Анна Калінська  5:7, 7:5, 13-11

Раніше Костюк програла Касаткіній.

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