Кіченок і Остапенко обіграли росіянок на шляху у чвертьфінал турніру WTA 500 у Брисбені

Кіченок і Остапенко вийшли у чвертьфінал турніру WTA 500 у Брисбені

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко перемогли росіянок Катерину Александрову та Анну Калінську у другому колі Brisbane International presented by Evie - WTA 500.

Матч тривав 1 годину 57 хвилин.

Кіченок та Остапенко тричі подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 4 з 10 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі українка та латвійка зіграють проти пари Магда Лінетт/ Бернарда Пера.

Brisbane International presented by Evie - WTA 500

Брисбен, Австралія

Призовий фонд $1,736,763

Парний розряд, Друге коло

3 січня

Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Катерина Александрова/ Анна Калінська 5:7, 7:5, 13-11

Раніше Костюк програла Касаткіній.