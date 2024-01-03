Кіченок і Остапенко обіграли росіянок на шляху у чвертьфінал турніру WTA 500 у Брисбені

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко перемогли росіянок Катерину Александрову та Анну Калінську у другому колі Brisbane International presented by Evie - WTA 500.
Матч тривав 1 годину 57 хвилин.
Кіченок та Остапенко тричі подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 4 з 10 брейк-пойнтів.
У чвертьфіналі українка та латвійка зіграють проти пари Магда Лінетт/ Бернарда Пера.
Brisbane International presented by Evie - WTA 500
Брисбен, Австралія
Призовий фонд $1,736,763
Парний розряд, Друге коло
3 січня
Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Катерина Александрова/ Анна Калінська 5:7, 7:5, 13-11
Раніше Костюк програла Касаткіній.