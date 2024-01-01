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Сачко подолав кваліфікацію турніру ATP 250 у Гонконзі

Сьогодні 12:26 97 0
Сачко подолав кваліфікацію турніру ATP 250 у Гонконзі
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко вийшов до основного кола турніру в Гонконзі.

У матчі другого кола кваліфікації українець обіграв Теренса Атмана з Франції.

Матч тривав 1 годину і 29 хвилин. За цей час українець зробив 2 ейси, 1 подвійну помилку і реалізував 3 з 8 брейкпойнтів.

На тай-брейку в першому сеті українець поступався з рахунком 1-3, але потім зумів відігратися.

У першому колі основного раунду український тенісист проведе матч із Марком-Андреа Хюслером зі Швейцарії, який також вийшов в основну сітку з кваліфікації.

Гонконг, Китай.
Кваліфікація. Друге коло
1 січня

Віталій Сачко (Україна) - Теренс Атман (Франція, 6) 7:6(4), 6:1

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