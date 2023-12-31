Завацька програла кудерметовій на турнірі у Канберрі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька у першому колі турніру WTA 125 у Канберрі (Австралія) поступилася поліні кудерметовій
Матч тривав 1 годину 40 хвилин. Українка виконала три ейси, подвійних помилок не припускалася та використала 2 з 9 брейк-пойнти.
Раніше Дарина Снігур на турнірі у Кандеррі перемогла австралійку Тіну Надін Сміт.
WTA 125 Канберра. Перше коло
31 грудня
поліна кудерметова - Катаріна Завацька (Україна) 7:5, 6:2
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