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Завацька програла кудерметовій на турнірі у Канберрі

Сьогодні 08:39 229 0
Завацька програла кудерметовій на турнірі у Канберрі
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька у першому колі турніру WTA 125 у Канберрі (Австралія) поступилася поліні кудерметовій

Матч тривав 1 годину 40 хвилин. Українка виконала три ейси, подвійних помилок не припускалася та використала 2 з 9 брейк-пойнти.

Раніше Дарина Снігур на турнірі у Кандеррі перемогла австралійку Тіну Надін Сміт.

WTA 125 Канберра. Перше коло
31 грудня

поліна кудерметова - Катаріна Завацька (Україна) 7:5, 6:2

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