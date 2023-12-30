Ястремська перемогла Стародубцеву у фіналі відбору турніру WTA 500 в Австралії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (102) обіграла Юлію Стародубцеву (156) у фіналі кваліфікації на турнірі WTA 500 у Брісбені.
Матч тривав 1 годину 27 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:3.
Ястремська тричі подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.
Brisbane International presented by Evie - WTA 500
Брісбен, Австралія
Хард
Призовий фонд – $1 736 763
Кваліфікація, Фінал
30 грудня
Даяна Ястремська (Україна) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:3, 6:3
Раніше повідомлялося, що Цуренко та Костюк можуть зіграти на турнірі в Аделаїді.