Мухова пропустить Australian Open-2024

Джерело - Чемпіон.
Чеська тенісистка Кароліна Мухова (8) не зіграє на Australian Open-2024.
Про це вона повідомила в інстаграмі.
"Привіт, вболівальники та друзі. Це не найприємніша новина, особливо на початку нового сезону, але, на жаль, біль у зап'ясті повернувся в середині моєї підготовки до тенісу. Тому я змушена відкласти початок сезону й спочатку повністю вилікувати зап’ястя. Це розчаровує, але я маю бути позитивно налаштованою, відновлюватися і готуватися. До зустрічі у 2025 році", – сказала Мухова.
Через травму Мухова знялася з Підсумкового турніру та Фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Australian Open-2024 відбудеться з 14 по 28 січня.
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