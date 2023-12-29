Мухова пропустить Australian Open-2024

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (8) не зіграє на Australian Open-2024.

Про це вона повідомила в інстаграмі.

"Привіт, вболівальники та друзі. Це не найприємніша новина, особливо на початку нового сезону, але, на жаль, біль у зап'ясті повернувся в середині моєї підготовки до тенісу. Тому я змушена відкласти початок сезону й спочатку повністю вилікувати зап’ястя. Це розчаровує, але я маю бути позитивно налаштованою, відновлюватися і готуватися. До зустрічі у 2025 році", – сказала Мухова.