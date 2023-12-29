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Ястремська зіграє із Стародубцевою у фіналі відбору турніру WTA 500 в Австралії

Ястремська вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA 500 у Брісбені
Сьогодні 12:13 195 0
Ястремська зіграє із Стародубцевою у фіналі відбору турніру WTA 500 в Австралії
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (102) обіграла Се Шувей (713) з Тайваню на старті кваліфікації на турнірі WTA 500 у Брісбені.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину та завершився з рахунком 6:2, 6:2. Українка 2 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 5 з 14 брейк-пойнтів.

У фіналі кваліфікації Ястремська зіграє проти Юлії Стародубцевої.

Brisbane International presented by Evie  - WTA 500
Брісбен, Австралія 
Хард 
Призовий фонд – $1 736 763 
Кваліфікація, Перше коло
29 грудня

Даяна Ястремська (Україна) – Се Шувей (Тайвань) 6:2, 6:2

Раніше повідомлялося, що Цуренко та Костюк можуть зіграти на турнірі в Аделаїді.

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