Ястремська зіграє із Стародубцевою у фіналі відбору турніру WTA 500 в Австралії

Ястремська вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA 500 у Брісбені

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (102) обіграла Се Шувей (713) з Тайваню на старті кваліфікації на турнірі WTA 500 у Брісбені.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину та завершився з рахунком 6:2, 6:2. Українка 2 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 5 з 14 брейк-пойнтів.

У фіналі кваліфікації Ястремська зіграє проти Юлії Стародубцевої.

Brisbane International presented by Evie - WTA 500

Брісбен, Австралія

Хард

Призовий фонд – $1 736 763

Кваліфікація, Перше коло

29 грудня

Даяна Ястремська (Україна) – Се Шувей (Тайвань) 6:2, 6:2

Раніше повідомлялося, що Цуренко та Костюк можуть зіграти на турнірі в Аделаїді.