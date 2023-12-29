Світоліна: Саме зараз ми маємо єднатися та продовжувати підтримувати наших військових

Еліна Світоліна прокоментувала масовану ракетну атаку росії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна відреагувала на масовану ракетну атаку росії по Україні.

Про це розповіла тенісистка в Insragram.

"Друзі, сьогодні ворог атакував всю Україну. Є загиблі та постраждалі, мої щирі співчуття. Саме зараз ми маємо єднатися та продовжувати підтримувати наших військових. Прошу вас долучитися до мого збору на антидронову систему для бригади "Хартія". Разом ми сильніше за ворога. Слава Україні", - написала Світоліна.

Під час масованого удару по Україні росіяни застосували 158 засобів повітряного нападу − ракет різних типів та ударних БпЛА; 27 Шахедів і 87 крилатих ракет вдалося знищити.