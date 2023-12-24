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Цуренко: Допускати до Олімпіади росіян – абсолютно нерозумне рішення

Цуренко прокоментувала допуск росіян до Олімпіади
Сьогодні 14:31 232 0
Цуренко: Допускати до Олімпіади росіян – абсолютно нерозумне рішення
#Леся Цуренко

Джерело - Sportowe Fakty.

Світ має бути солідарним у недопуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор.

Про це заявила українська тенісистка Леся Цуренко.

"На мою думку, світ має бути солідарним у таких ситуаціях і показати, що він не згоден на війну. У світі так багато говорять про мир, але коли справа доходить до дій, людям бракує рішучості. У моїй країні щодня гине багато людей, військових і цивільних.

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Крім того, Росія ні на чому не зупиняється. Постійно лунають небезпечні заяви щодо країн Балтії та, наприклад, Польщі. Допускати до Ігор росіян і білорусів – це повне непорозуміння", - сказала Цуренко.

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