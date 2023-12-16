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Андрєєску пропустить Australian Open через травму

Причина - травма спини, яку вона отримала ще влітку
Сьогодні 18:19 201 0
Андрєєску пропустить Australian Open через травму
Фото: Getty Images
#Андреєску

Джерело - Tennis World USA.

Канадська тенісистка Б’янка Андрєєску (№96 WTA) не зіграє на Australian Open-2024.

Про це повідомляє Tennis World USA.

Причина - травма спини, яку вона отримала ще влітку. 23-річна спортсменка востаннє грала на початку серпня в Монреалі.

  Світоліна, Калініна, Цуренко та Костюк – у заявці на Australian Open-2024

Андрєєску планує повернутися в тур у лютому або березні. Можливо, візьме участь у турнірах в Індіан-Веллс та Маямі.

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