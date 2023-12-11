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Світоліна стала «Поверненням року» за версією WTA

Сьогодні 18:33 103 0
Світоліна стала «Поверненням року» за версією WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№25 WTA) отримала нагороду "Повернення року" за версією WTA.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Світоліна випередила в цій номінації чешок Маркету Вондроушову та Кароліну Мухову, Су-Вей Се з Китайського Тайбею та росіянку анастасію павлюченкову.

Українка повернулася на корт після народження доньки Скай у жовтні минулого року, не граючи в теніс протягом 13 місяців (з березня 2022 року).

У травні українка дійшла до півфіналу турніру WTA 125 у Сен-Мало і виграла титул WTA 250 у Страсбургу. У червні Еліна зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а через місяць дійшла до півфіналу на Вімблдоні.

На початку свого повернення Еліна Світоліна посідала 508-е місце у світовому рейтингу, а завершила сезон-2023 на 25-й позиції.

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