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Крутих пробився в основу челенджера у Валенсії

Українець – чинний чемпіон турніру.
Сьогодні 23:29 142 0
Крутих пробився в основу челенджера у Валенсії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (237) обіграв Максима Жанв'є (288) із Франції у фіналі кваліфікації ґрунтового челенджера у Валенсії.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком  6:2, 6:2.

Наступним суперником Крутих стане болгарин Адріан Андрєєв, який також стартував на турнірі із кваліфікації.

Минулого сезону Олексій став чемпіоном на цьому "челенджері" в обох розрядах.

Copa Faulcombridge - ATP Challenger Tour 100
Валенсія, Іспанія
Грунт
Призовий фонд - €118,000
Кваліфікація, Фінал

Олексій Крутих - Максим Жанв'є 6:2, 6:2

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