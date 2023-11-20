Крутих пробився в основу челенджера у Валенсії

Українець – чинний чемпіон турніру.

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (237) обіграв Максима Жанв'є (288) із Франції у фіналі кваліфікації ґрунтового челенджера у Валенсії.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Наступним суперником Крутих стане болгарин Адріан Андрєєв, який також стартував на турнірі із кваліфікації.

Минулого сезону Олексій став чемпіоном на цьому "челенджері" в обох розрядах.

Copa Faulcombridge - ATP Challenger Tour 100

Валенсія, Іспанія

Грунт

Призовий фонд - €118,000

Кваліфікація, Фінал

Олексій Крутих - Максим Жанв'є 6:2, 6:2

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