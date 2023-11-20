Крутих пробився в основу челенджера у Валенсії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Олексій Крутих (237) обіграв Максима Жанв'є (288) із Франції у фіналі кваліфікації ґрунтового челенджера у Валенсії.
Матч тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.
Наступним суперником Крутих стане болгарин Адріан Андрєєв, який також стартував на турнірі із кваліфікації.
Минулого сезону Олексій став чемпіоном на цьому "челенджері" в обох розрядах.
Copa Faulcombridge - ATP Challenger Tour 100
Валенсія, Іспанія
Грунт
Призовий фонд - €118,000
Кваліфікація, Фінал
Олексій Крутих - Максим Жанв'є 6:2, 6:2
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!