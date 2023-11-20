Світоліна претендує на нагороду від WTA

Українка потрапила у номінацію Повернення року

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) потрапила до номінації Повернення року у WTA-турі.

Про це повідомляє WTA,

До категорії увійшли спортсмени, рейтинг яких значно знизився через травму чи особисті причини, але які змогли показати гарні результати в поточному сезоні та набрати рейтингові бали.

Разом з українкою на отримання нагороди претендують Маркета Вондроушова (7), Кароліна Мухова (8), Сє Шувей (701) та Анастасія Павлюченкова (58).

Володарів щорічної нагороди WTA Player Awards оберуть представники міжнародних тенісних ЗМІ шляхом голосування.