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Сіннер переміг Медвєдєва і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP

Матч тривав 2 години 25 хвилин
Сьогодні 19:53 271 0
Сіннер переміг Медвєдєва і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP
Фото: Getty Images
#Данило Медведєв, #Яннік Сіннер

Джерело - Чемпіон.

Італійський тенісист Яннік Сіннер (4) обіграв росіянина Даніла Медвєдєва (ATP) у півфіналі Підсумкового турніру.

Матч тривав 2 години 25 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:7(4). 6:1.

Сіннер 10 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та реалізував 3/7 брейк-пойнти.

ATP Finals - Підсумковий турнір ATP
Турин, Італія
Призовий фонд – $15 000 000
Криті корти, хард
1/2 фіналу, 18 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Данило Медведєв (країна терорист) 6:3, 6:7(4), 6:1

У фіналі Сіннер зіграє з переможцем пари Алькарас - Джокович.

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