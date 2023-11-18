Сіннер переміг Медвєдєва і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP

Джерело - Чемпіон.
Італійський тенісист Яннік Сіннер (4) обіграв росіянина Даніла Медвєдєва (ATP) у півфіналі Підсумкового турніру.
Матч тривав 2 години 25 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:7(4). 6:1.
Сіннер 10 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та реалізував 3/7 брейк-пойнти.
ATP Finals - Підсумковий турнір ATP
Турин, Італія
Призовий фонд – $15 000 000
Криті корти, хард
1/2 фіналу, 18 листопада
Яннік Сіннер (Італія) – Данило Медведєв (країна терорист) 6:3, 6:7(4), 6:1
У фіналі Сіннер зіграє з переможцем пари Алькарас - Джокович.
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