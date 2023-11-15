Україна дізналася можливих суперників у відбірковому раунді Кубка Біллі Джін Кінг

Визначилися потенційні суперники жіночої збірної України з тенісу у відбірковому раунді Кубка Біллі Джин Кінг у 2024 році.

Це сталося завдяки оновленому рейтингу турніру. Збірні, з якими Україна може зіграти за право вийти у фінал турніру, посідають 2-11 місця у світовому рейтингу націй.

Сіяні: Австралія, Швейцарія, Чехія, Франція, Іспанія, США, Казахстан, Німеччина, Словаччина

Несіяні: Румунія, Бельгія, Словенія, Велика Британія, Бразилія, Польща, Україна, Мексика, Японія.

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