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Україна дізналася можливих суперників у відбірковому раунді Кубка Біллі Джін Кінг

Сьогодні 17:22 240 0
Україна дізналася можливих суперників у відбірковому раунді Кубка Біллі Джін Кінг

Визначилися потенційні суперники жіночої збірної України з тенісу у відбірковому раунді Кубка Біллі Джин Кінг у 2024 році.

Це сталося завдяки оновленому рейтингу турніру. Збірні, з якими Україна може зіграти за право вийти у фінал турніру, посідають 2-11 місця у світовому рейтингу націй.

Сіяні: Австралія, Швейцарія, Чехія, Франція, Іспанія, США, Казахстан, Німеччина, Словаччина

Несіяні: Румунія, Бельгія, Словенія, Велика Британія, Бразилія, Польща, Україна, Мексика, Японія.

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