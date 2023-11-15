Україна втратила дві позиції в рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.
Міжнародна тенісна федерація (ITF) оновила рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг, турніру жіночих збірних, за підсумками сезону 2023 року.
Збірна України в заліку втратила дві позиції й займає тепер 18-е місце.
Попри перемогу над збірною Нідерландів жіноча збірна України з тенісу втратила в рейтингу дві позиції. У заліку "синьо-жовтих" обійшли Румунія, яка з рахунком 3:0 здолала Сербію у плей-оф та піднялась одразу на п'ять позицій, а також Словенія, що виходом у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг покращила власне становище на чотири рядки.
Рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг:
- Канада — 1117.07 очок (+5 позицій)
- Австралія — 1093.32
- Швейцарія — 1072.15 (-2)
- Чехія — 1020.32 (+1)
- Італія — 985.00 (+3)
- Франція — 980.84 (-2)
- Іспанія — 974.04 (-4)
- США — 881.94 (+1)
- Казахстан — 864.57 (-2)
- Німеччина — 804.52
...
16. Бразилія — 670.78 (-1)
17. Польща – 657.56 (-5)
18. Україна — 653.93 (-2)
19. Мексика — 637.85 (+1)
20. Японія — 608.85 (-1)
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