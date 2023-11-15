Україна втратила дві позиції в рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

Оновлений рейтинг жіночих збірних

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна тенісна федерація (ITF) оновила рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг, турніру жіночих збірних, за підсумками сезону 2023 року.

Збірна України в заліку втратила дві позиції й займає тепер 18-е місце.

Попри перемогу над збірною Нідерландів жіноча збірна України з тенісу втратила в рейтингу дві позиції. У заліку "синьо-жовтих" обійшли Румунія, яка з рахунком 3:0 здолала Сербію у плей-оф та піднялась одразу на п'ять позицій, а також Словенія, що виходом у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг покращила власне становище на чотири рядки.

Рейтинг Кубка Біллі Джин Кінг:

Канада — 1117.07 очок (+5 позицій) Австралія — 1093.32 Швейцарія — 1072.15 (-2) Чехія — 1020.32 (+1) Італія — 985.00 (+3) Франція — 980.84 (-2) Іспанія — 974.04 (-4) США — 881.94 (+1) Казахстан — 864.57 (-2) Німеччина — 804.52

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16. Бразилія — 670.78 (-1)

17. Польща – 657.56 (-5)

18. Україна — 653.93 (-2)

19. Мексика — 637.85 (+1)

20. Японія — 608.85 (-1)

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