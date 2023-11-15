Стародубцева перемогла експ'яту ракетку світу на старті турніру у Чилі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (159) обіграла експ'яту ракетку світу Сару Еррані (100) з Італії у першому колі турніру WTA 125 у Коліні (Чилі).
Матч тривав 1 годину та 41 хвилину.
В 1/8 фіналу турніру в Чилі українка зіграє проти переможниці матчу Саду Нахімана – Гільєрміна Найя.
Українка вперше виграла у тенісистки, яка входить до топ-100 рейтингу WTA.
LP Open by IND - WTA 125
Коліна, Чилі
Грунт
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 14 листопада
Юлія Стародубцева (Україна) - Сара Еррані (Італія) 6:1, 7:6 (1)
Раніше Стародубцева поступилась у другому колі турніру WTA 125 у США.