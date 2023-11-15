Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Вчора 08:56 2279
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 06:29 377
Прометей переграв Хапоель у 7 турі Єврокубка
Вчора 21:08 407
Зінченко потрапив до команди найкращих гравців топ-5 ліг
Вчора 20:54 558
Білосюк розпочне сезон на Кубку IBU
Вчора 17:40 517
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків
Вчора 17:10 875
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
Вчора 15:41 608
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Вчора 12:43 1592
Реал готовий підписати Мбаппе
Вчора 11:41 679
Стало відомо, коли Ломаченко вийде на ринг
Вчора 11:12 897
Прямі трансляції

Стародубцева перемогла експ'яту ракетку світу на старті турніру у Чилі

Юлія Стародубцева вийшла до другого кола на турнірі WTA 125 у Чилі
Сьогодні 09:54 201 0
Стародубцева перемогла експ'яту ракетку світу на старті турніру у Чилі
#Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (159) обіграла експ'яту ракетку світу Сару Еррані (100) з Італії у першому колі  турніру WTA 125 у Коліні (Чилі).

Матч тривав 1 годину та 41 хвилину.

В 1/8 фіналу турніру в Чилі українка зіграє проти переможниці матчу Саду Нахімана – Гільєрміна Найя.

Українка вперше виграла у тенісистки, яка входить до топ-100 рейтингу WTA.

LP Open by IND - WTA 125
Коліна, Чилі
Грунт
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 14 листопада

Юлія Стародубцева (Україна) - Сара Еррані (Італія) 6:1, 7:6 (1)

Раніше Стародубцева поступилась у другому колі турніру WTA 125 у США.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 1592
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії 6086
УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25 УЄФА планує запросити Аль-Наср в Лігу чемпіонів 2024/25 810
У боях із російськими окупантами загинув майстер спорту Солтисік У боях із російськими окупантами загинув майстер спорту Солтисік 877
Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків Арбітр УПЛ Шандор тимчасово відсторонений від обов'язків 875
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 1648
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8404 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10620
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36708
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2561 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 44980
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24842