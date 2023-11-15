Стародубцева перемогла експ'яту ракетку світу на старті турніру у Чилі

Юлія Стародубцева вийшла до другого кола на турнірі WTA 125 у Чилі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (159) обіграла експ'яту ракетку світу Сару Еррані (100) з Італії у першому колі турніру WTA 125 у Коліні (Чилі).

Матч тривав 1 годину та 41 хвилину.

В 1/8 фіналу турніру в Чилі українка зіграє проти переможниці матчу Саду Нахімана – Гільєрміна Найя.

Українка вперше виграла у тенісистки, яка входить до топ-100 рейтингу WTA.

LP Open by IND - WTA 125

Коліна, Чилі

Грунт

Призовий фонд - $115,000

Перше коло, 14 листопада

Юлія Стародубцева (Україна) - Сара Еррані (Італія) 6:1, 7:6 (1)

Раніше Стародубцева поступилась у другому колі турніру WTA 125 у США.