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Завацька: WTA абсолютно байдуже, що зараз з Україною

Катаріна Завацька прокоментувала рішення WTA щодо допуску росіянок та білорусок до змагань.
Сьогодні 21:24 210 0
Завацька: WTA абсолютно байдуже, що зараз з Україною
Фото - Getty Images
#Катаріна Завацька

Джерело - utf.tennis.

Жіночій тенісній асоціації (WTA) абсолютно байдуже на ситуацію в Україні.

Про це розповіла українська тенісистка Катаріна Завацька (154) поділилася думками про рішення WTA щодо допуску росіянок та білорусок до змагань.

"WTA зайняла таку позицію, яка виглядає так, нібито їм абсолютно байдуже, що зараз з Україною.

Ведуться розмови про підтримку нашої країни, та давайте подивимося на справи. Нічого не змінюється.

Але не буває спорту поза політикою. Та майже нічого в житі нема такого, щоб не було пов’язано з політикою. Однак у спорті це особисто помітно. Не можна заплющувати очі на очевидні речі", – сказала Завацька.

11-12 листопада збірна України зіграє проти Нідерландів на Кубку Біллі Джин Кінг.

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