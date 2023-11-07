Швьонтек виграла Підсумковий турнір WTA 2023

Джерело - Чемпіон.

Польська тенісистка Іга Швьонтек знову стала першою ракеткою світу серед жінок.

Швьонтек (2) обіграла Джессіку Пегулу (5) із США у фіналі Підсумкового турніру WTA 2023. Завдяки цьому Іга повернеться на перший рядок рейтингу WTA, обійшовши білоруску Аріну Соболенко.

Польська тенісистка другий рік поспіль завершить сезон у статусі першої ракетки світу. Загалом на її рахунку 76 тижнів на вершині рейтингу – це десятий результат в історії.

Також Іга стала 11-ю тенісисткою в історії, якій вдалося завершити рік на першій сходинці рейтингу більше одного разу.

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