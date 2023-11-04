Визначились усі півфіналістки Підсумкового турніру WTА

Джерело - Чемпіон.

На Підсумковому турнірі WTA 2023 року відбулись останні матчі групового етапу, за підсумками визначились усі півфіналістки змагань.

У півфіналі відбудеться "американське" дербі між Пегулою та Гофф, які також в дуеті виступають на Підсумковому турнірі у парному розряді. Друга півфіналістка визначиться у поєдинку першої та другої ракеток світу — Сабалєнки проти Швьонтек.

Півфінали WTA Finals-2023

Джессіка Пегула (США, 5) — Коко Гофф (США, 3)

Аріна Сабаленко (1) — Іга Швьонтек (Польща, 2)

Матчі відбудуться у ніч проти неділі, 5 листопада.