Снігур вийшла у півфінал турніру у Глазго

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур (133) вийшла до півфіналу на турнірі ITF W60 у Глазго.
В 1/4 фіналу українка на відмові пройшла шведку Кайсу Ріналдо Перссон (399).
Матч тривав 1 годину 37 хвилин.
У наступному раунді Снігур зустрінеться з переможницею матчу між Анною Броган та Гаррієт Дарт.
Scottish Open Championships - ITF World Tennis Tour
Глазго, Велика Британія
Хард (зал)
Призовий фонд - $60,000
1/4 фіналу, 27 жовтня
Дарина Снігур - Кайса Ріналдо Перссон 6:7(9), 6:0, 2:1 (відмова)
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!