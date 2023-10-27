Снігур вийшла у півфінал турніру у Глазго

Українська тенісистка проведе шостий півфінал у поточному сезоні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (133) вийшла до півфіналу на турнірі ITF W60 у Глазго.

В 1/4 фіналу українка на відмові пройшла шведку Кайсу Ріналдо Перссон (399).

Матч тривав 1 годину 37 хвилин.

У наступному раунді Снігур зустрінеться з переможницею матчу між Анною Броган та Гаррієт Дарт.

Scottish Open Championships - ITF World Tennis Tour

Глазго, Велика Британія

Хард (зал)

Призовий фонд - $60,000

1/4 фіналу, 27 жовтня

Дарина Снігур - Кайса Ріналдо Перссон 6:7(9), 6:0, 2:1 (відмова)

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