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Монфіс переміг росіянина у фіналу турніру в Стокгольмі

Матч тривав 2 години 38 хвилин
Сьогодні 08:50 316 0
Монфіс переміг росіянина у фіналу турніру в Стокгольмі
#Гаель Монфіс

Джерело - Чемпіон.

Чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс (140) здобув перемогу над Павлом Котовим (109) у фіналі турніру в Стокгольмі.

Матч тривав 2 години 38 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 7:6 (6), 6:3.

Француз виконав 3 подачі навиліт, допустив 8 подвійних помилок та реалізував 4 з 9 брейкпойнта.

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Стокгольм, Швеція
Хард (зал)
Призовий фонд - €750 950
Фінал, 22 жовтня

Гаель Монфіс (Франція) – Павєл Котов (терористична країна) 4:6, 7:6(6), 6:3

Монфіс виграв 12-й титул у кар'єрі у 34-у фіналі.

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