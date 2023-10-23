Джерело - Чемпіон.
Чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс (140) здобув перемогу над Павлом Котовим (109) у фіналі турніру в Стокгольмі.
Матч тривав 2 години 38 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 7:6 (6), 6:3.
Француз виконав 3 подачі навиліт, допустив 8 подвійних помилок та реалізував 4 з 9 брейкпойнта.
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Стокгольм, Швеція
Хард (зал)
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Фінал, 22 жовтня
Гаель Монфіс (Франція) – Павєл Котов (терористична країна) 4:6, 7:6(6), 6:3
Монфіс виграв 12-й титул у кар'єрі у 34-у фіналі.
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