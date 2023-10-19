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Експерша ракетка світу став тренером Руне до кінця сезону

Борис Беккер став тренером Хольгера Руне
Сьогодні 17:04 232 0
Експерша ракетка світу став тренером Руне до кінця сезону

Джерело - Eurosport.

Колишня перша ракетка світу Борис Беккер став тренером норвезького тенісиста Хольгера Руне (8) до кінця тенісного сезону 2023 року.

Про це він розповів порталу Eurosport.

"Можу підтвердити, що я тренер Хольгера Руне. Я трохи пишаюся тим, що він запросив мене. Контакт існував протягом тривалого часу. Тепер він дуже добре підійшов. Мій календар дозволяє це, і я завжди цікавився Хольгером, тому що на тенісному корті він виступає з такою відданістю і темпераментом. Потім Хольгер запросив мене на тренувальний тиждень у Монте-Карло.

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Я також довго спілкувався там з його матір’ю Анеке та його тренером з гри Лапо Бехеріні. Відтепер ми всі троє відповідаємо за Руне. На жаль, не можу бути на турнірі в Стокгольмі цього тижня через попередньо домовлені зустрічі. Але найпізніше я буду в Базелі, а потім зіграю з Хольгером в Парижі - Берсі - і, сподіваюся, допоможу йому кваліфікуватися на Nitto ATP Finals в Турині.

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Це велика мета і завдання. Хольгер - це необроблений алмаз, який потребує шліфування. Мені подобаються його емоційні сплески. Я вже тренував гравця, Новака Джоковича, який іноді був не зовсім при собі на корті, але це допустимо. Хольгер - один із найкращих молодих гравців у світі.

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Він грає в одній ланці з Алькарасом і Янніком Сіннером або незабаром із Беном Шелтоном і Себастьяном Кордою. Тепер питання: яка в нього команда? У нього є я, є його тренер з виступів. Це дуже важливо, тому що зараз люди тренуються зовсім не так, як раніше. Моя мета - знайти найкращого Хольгера Руне. Для цього потрібно, щоб турнірна сітка підходила. Якщо він гратиме щотижня, то врешті-решт втомиться", - сказав Беккер.

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