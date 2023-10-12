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ATP перенесла турнір із Ізраїля в Болгарію

Турнір має відбутися з 5 по 11 листопада
Сьогодні 10:52 176 0
ATP перенесла турнір із Ізраїля в Болгарію

Джерело - Чемпіон.

ATP прийняла рішення перенести турнір із Тель-Авіва в Софію через бойові дії на території Ізраїлю.

Про це повідомляє EL COMERCIO.

На його проведення претендував також іспанський Хіхон, але в організації вирішили віддати змагання болгарській столиці через більш вигідну фінансову пропозицію.

Турнір має відбутися з 5 по 11 листопада.

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