Надаль та Осака зіграють на Australian Open-2024

Джерело - ESPN.
Чемпіони Australian Open Рафаель Надаль, Наомі Осака та Анжелік Кербер візьмуть участь у турнірі в 2024 році.
Про це розповів директор Australian Open Крейг Тайлі.
"Наш чемпіон 2022 року Рафа Надаль наполегливо працював над реабілітацією більшу частину року. Іспанець завжди приносить найкраще в Мельбурн, і ніхто не може сумніватися, наскільки старанно він змагається.
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Я спілкувався з його командою – Рафа уже повернувся на корт і з нетерпінням чекає змагань у Мельбурні в січні", – сказав Тайлі.
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