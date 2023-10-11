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Надаль та Осака зіграють на Australian Open-2024

Іспанець зможе повернутися на корт у 2024-у
Сьогодні 09:18 129 0
Надаль та Осака зіграють на Australian Open-2024
Фото: Getty Images
#Australian Open, #Наомі Осака, #Рафаель Надаль, #Анжелік Кербер

Джерело - ESPN.

Чемпіони Australian Open Рафаель Надаль, Наомі Осака та Анжелік Кербер візьмуть участь у турнірі в 2024 році.

Про це розповів директор Australian Open Крейг Тайлі.

"Наш чемпіон 2022 року Рафа Надаль наполегливо працював над реабілітацією більшу частину року. Іспанець завжди приносить найкраще в Мельбурн, і ніхто не може сумніватися, наскільки старанно він змагається.

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Я спілкувався з його командою – Рафа уже повернувся на корт і з нетерпінням чекає змагань у Мельбурні в січні", – сказав Тайлі.

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