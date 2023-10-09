Володько поступилася на старті турніру WTA 500 у Чженчжоу

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Володько (267) програла китаянці Ціньвень Чжен (24) у першому колі турніру WTA 500 у Чженчжоу.
Матч тривав 1 годину 25 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3.
Володько не виконала жодної подачі навиліт та допустила 6 подвійних помилок.
Це була перша очна зустріч тенісисток.
Zhengzhou Open - WTA 500
Чженчжоу, Китай
Хард
Призовий фонд 780 637 доларів
Перше коло, 09 жовтня
Ціньвень Чжен (Китай) - Катерина Володько (Україна) 6:4, 6:3
Раніше Цуренко перемогла росіянку Шнайдер на старті турніру WTA 500 у Чженчжоу.