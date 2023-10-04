Крутих з перемоги стартував на турнірі у Лісабоні

Українець вийшов у друге коло

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Олексій Крутих (АТР 244) обіграв Джерарда Кампані Лі (419) з Південної Кореї у першому колі турніру у Лісабоні.

Матч тривав 2 години та 35 хвилин.

Поєдинок стартував ще вчора, 3 жовтня, але був перерваний після 2-ї партії. Це була перша зустріч тенісистів.

У 1/8 фіналу челенджера Крутих зіграє проти другого сіяного Фабіо Коболлі (Італія, ATP 122).

Del Monte Lisboa Belém Open - ATP Challenger Tour 75

Лісабон, Португалія

Грунт

Призовий фонд - €73,000

Перше коло, 04 жовтня

Олексій Крутих (Україна, Q) - Джерард Кампана Лі (Південна Корея) 5:7, 6:2, 6:3