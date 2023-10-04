Білоруску Азаренко переобрали до Ради гравців WTA

Джерело - WTA.
Завершилися вибори до Ради гравців, які представлятимуть інтереси тенісисток.
Про це повідомляє WTA
До складу Ради було переобрано білоруську тенісистку Вікторію Азаренко, як представницю топ-20.
До неї приєднається Каролін Гарсія з Франції.
Склад Ради WTA:
Вікторія Азаренко (тенісистки топ-20)
Каролін Гарсія (тенісистки топ-20)
Медісон Кіз (тенісистки топ-20)
Джессіка Пегула (тенісистки топ-20)
Донна Векич (тенісистки 21-50)
Дар'я Севілл (тенісистки 51-100)
Термін повноважень розпочався 30 серпня 2023 року, оновлена Рада розпочне працювати після Підсумкового турніру-2023, який відбудеться у листопаді.
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