Головне
Динамо вдома переграло Олександрію у 9 турі УПЛ
Вчора 20:55 1302
Калініна переграла Севілл у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Сьогодні 10:08 59
Збірна України обіграла Іран у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 09:08 293
Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:35 796
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Вчора 21:32 9096
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 20:26 372
Колос зіграв внічию з Поліссям у 9 турі УПЛ
Вчора 18:53 309
Рух здобув вольову перемогу над Кривбасом у 9 турі УПЛ
Вчора 17:32 1116
Минай поступився Оболоні у 9 турі УПЛ
Вчора 15:11 724
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні
Вчора 15:03 13490
Прямі трансляції

Калініна переграла Севілл у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні

Українка побореться за вихід у чвертьфінал
Сьогодні 10:08 59 0
Калініна переграла Севілл у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) обіграла австралійку Дарію Севілл (248) у другому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.

Матч тривав 1 годину 47 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:6 (5). Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 4 з 4 брейк-пойнтів.

Це буде перша очна зустріч тенісисток.

China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Друге коло, 2 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) - Дарія Севілл (Австралія) 6:2, 7:6 (5)

Нагадаємо, у першому колі Калініна обіграла 8-му ракетку світу Вондроушову.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 23912
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 24053
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 26285
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15737
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні 13490
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 18943
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12847
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38310 4
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41986 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56993
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83757 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21180