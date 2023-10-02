Калініна переграла Севілл у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) обіграла австралійку Дарію Севілл (248) у другому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.
Матч тривав 1 годину 47 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:6 (5). Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 4 з 4 брейк-пойнтів.
Це буде перша очна зустріч тенісисток.
China Open - WTA 1000
Пекін, Китай
Хард
Призовий фонд - $8,127,389
Друге коло, 2 жовтня
Ангеліна Калініна (Україна) - Дарія Севілл (Австралія) 6:2, 7:6 (5)
Нагадаємо, у першому колі Калініна обіграла 8-му ракетку світу Вондроушову.