Калініна переграла Севілл у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні

Українка побореться за вихід у чвертьфінал

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) обіграла австралійку Дарію Севілл (248) у другому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.

Матч тривав 1 годину 47 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:6 (5). Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 4 з 4 брейк-пойнтів.

Це буде перша очна зустріч тенісисток.

China Open - WTA 1000

Пекін, Китай

Хард

Призовий фонд - $8,127,389

Друге коло, 2 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) - Дарія Севілл (Австралія) 6:2, 7:6 (5)

Нагадаємо, у першому колі Калініна обіграла 8-му ракетку світу Вондроушову.