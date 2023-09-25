У фіналі кваліфікації Олексій програв іспанцю Барранко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (256) поступився іспанцю Хав’єру Барранко (345) у фіналі кваліфікації на турнір ATP Challenger 75 у португальській Бразі.

Матч тривав 2 години та 29 хвилин.

Крутих 4 рази подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 3 з 10 брейк-пойнтів.

ATP Challenger 75

Брага, Португалія

Кваліфікація, Фінал

25 вересня

Хав’єр Барранко (Іспанія) - Олексій Крутих (Україна, 2) 7:5, 3:6, 6:3

Раніше Крутих пробився до основної сітки турніру ATP у Сен-Тропе.