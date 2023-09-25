Головне
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою
Сьогодні 15:16 902
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 15:28 36239 4
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО
Сьогодні 10:28 3518
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100
Сьогодні 09:30 332758 4
Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії
Сьогодні 08:47 340
Беленюк здобув ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 21:09 1255
Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО
Вчора 19:12 2774
Металіст 1925 та Колос не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ
Вчора 18:55 342
Карпати не перемогли Ниву, Інгулець ледь не втратив очки: результати матчів Першої ліги
Вчора 17:55 1765
СК Дніпро-1 здолав Зорю у 8 турі УПЛ
Вчора 16:53 617
Прямі трансляції

Крутих поступився у фіналі кваліфікації челенджера у Бразі

У фіналі кваліфікації Олексій програв іспанцю Барранко
Сьогодні 16:39 198 0
Крутих поступився у фіналі кваліфікації челенджера у Бразі
#Крутих

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (256) поступився іспанцю Хав’єру Барранко (345) у фіналі кваліфікації на турнір ATP Challenger 75 у португальській Бразі.

Матч тривав 2 години та 29 хвилин.

Крутих 4 рази подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 3 з 10 брейк-пойнтів.

ATP Challenger 75
Брага, Португалія
Кваліфікація, Фінал
25 вересня

Хав’єр Барранко (Іспанія) - Олексій Крутих (Україна, 2) 7:5, 3:6, 6:3

Раніше Крутих пробився до основної сітки турніру ATP у Сен-Тропе.

Коментарі ()
Популярне зараз
Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження 2886
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 36239 4
Оболонь - Динамо: де дивитися матч Кубка України Оболонь - Динамо: де дивитися матч Кубка України 3640
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100 Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100 332758 4
Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО 2774
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО 3518
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27840
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50477 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108898 4
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56914
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 323914 9
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54966