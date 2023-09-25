Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Олексій Крутих (256) поступився іспанцю Хав’єру Барранко (345) у фіналі кваліфікації на турнір ATP Challenger 75 у португальській Бразі.
Матч тривав 2 години та 29 хвилин.
Крутих 4 рази подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 3 з 10 брейк-пойнтів.
ATP Challenger 75
Брага, Португалія
Кваліфікація, Фінал
25 вересня
Хав’єр Барранко (Іспанія) - Олексій Крутих (Україна, 2) 7:5, 3:6, 6:3
Раніше Крутих пробився до основної сітки турніру ATP у Сен-Тропе.