Матч тривав 1 годину 40 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Надія Кіченок разом із німкенею Анною-Леною Фрідзам перемогли Фернанду Контрерас Гомес з Мексики та Деспіну Папаміхаїл з Греції та вийшли у фінал парного турніру WTA 250 у японській Осаці.

Матч тривав 1 годину 40 хвилин і завершився 7:6 (8), 6:3.

Кіченок та Фрадзам виконали 3 подачі навиліт, припустилися 2 подвійних помилок та реалізували 2 з 8 брейк-пойнта.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships - WTA 250

Осака, Японія

Призовий фонд - $259,303

Хард

Парний розряд, 15 вересня

Надія Кіченок (Україна)/Анна-Лєна Фрідзам (Німеччина) - Фернанда Контрерас Гомес (Мексика)/Деспіна Папаміхаїл (Греція) 7:6 (8), 6:3

У фіналі Кіченок та Фрідзам зіграють із переможцем матчу Анна Калинська (країна терорист)/Юлія Путінцева (Казахстан) - Ері Ходзумі (Японія)/Макото Ніномія (Японія).

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