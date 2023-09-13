Костюк обіграла Лінетт у першому раунді турніру в Сан-Дієго

Українська тенісистка Марта Костюк (45) переграла Магду Лінетт (24) з Польщі у першому колі турніру WTA 500 в Сан-Дієго.

Матч тривав 2 години і завершився з рахунком 6:2, 7:6.

Костюк жодного разу не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 5/7 брейкпойнтів.

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500

Сан-Дієго, США

Хард

Призові - $780 637

Перше коло

Марта Костюк (Україна) – Магда Лінетт (Польща) 6:2, 7:6

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