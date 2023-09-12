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Костюк переграла Лінетт на старті турніру WTA 500 в Сан-Дієго

Українка перемогла у двох сетах
Вчора 23:57 169 0
Костюк переграла Лінетт на старті турніру WTA 500 в Сан-Дієго
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№45 WTA) перемогла Магду Лінетт (№24 WTA) у першому колі турніру WTA 500 в Сан-Дієго.

Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав дві години. Костюк припустилася чотирьох помилок та використала 5 із 7 брейк-пойнтів.

У наступному раунді переможниця зустрічі змагатиметься проти Беатріс Хаддад Маї (№20 WTA) або Лейли Фернандес (№74 WTA).

Cymbiotika San Diego Open 
WTA 500
Сан-Дієго, США 
11-16 вересня 
Хард 
Призовий фонд 780 637 доларів
Перше коло, 12 вересня

Марта Костюк (Україна) - Магда Лінетт (Польща) 6:2, 7:6 (5) 

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