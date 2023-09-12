Костюк переграла Лінетт на старті турніру WTA 500 в Сан-Дієго

Українка перемогла у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№45 WTA) перемогла Магду Лінетт (№24 WTA) у першому колі турніру WTA 500 в Сан-Дієго.

Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав дві години. Костюк припустилася чотирьох помилок та використала 5 із 7 брейк-пойнтів.

У наступному раунді переможниця зустрічі змагатиметься проти Беатріс Хаддад Маї (№20 WTA) або Лейли Фернандес (№74 WTA).

Cymbiotika San Diego Open

WTA 500

Сан-Дієго, США

11-16 вересня

Хард

Призовий фонд 780 637 доларів

Перше коло, 12 вересня

Марта Костюк (Україна) - Магда Лінетт (Польща) 6:2, 7:6 (5)