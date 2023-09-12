Костюк переграла Лінетт на старті турніру WTA 500 в Сан-Дієго

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (№45 WTA) перемогла Магду Лінетт (№24 WTA) у першому колі турніру WTA 500 в Сан-Дієго.
Українка перемогла у двох сетах. Матч тривав дві години. Костюк припустилася чотирьох помилок та використала 5 із 7 брейк-пойнтів.
У наступному раунді переможниця зустрічі змагатиметься проти Беатріс Хаддад Маї (№20 WTA) або Лейли Фернандес (№74 WTA).
Cymbiotika San Diego Open
WTA 500
Сан-Дієго, США
11-16 вересня
Хард
Призовий фонд 780 637 доларів
Перше коло, 12 вересня
Марта Костюк (Україна) - Магда Лінетт (Польща) 6:2, 7:6 (5)