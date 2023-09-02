Костюк вийшла в 1/8 фіналу парного US Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк у парі з румункою Єленою-Габріелою Русе обіграли росіянку Ірину Хромачову та австралійку Дар’ю Севілл.
Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.
Костюк та Русе 1 раз подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 4 з 10 брейк-пойнтів.
Наступні суперниці тенісисток визначаться у матчі американок Корі Гауфф - Джессіка Пегула та іспанки Христини Букши та Олександри Панової з Росії.
Марта Костюк/ Єлена-Габріела Русе (Україна/ Румунія) – Ірина Хромачова/ Дар’я Севілл (-/ Австралія) 6:2, 6:2
Напередодні Світоліна у важкому матчі обіграла росіянку Павлюченкову.
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