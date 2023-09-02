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Костюк вийшла в 1/8 фіналу парного US Open

Українка побореться за вихід у чвертьфінал турніру
Сьогодні 08:37 74 0
Костюк вийшла в 1/8 фіналу парного US Open
Фото - Getty Images
#Марта Костюк, #Русе

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з румункою Єленою-Габріелою Русе обіграли росіянку Ірину Хромачову та австралійку Дар’ю Севілл.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Костюк та Русе 1 раз подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 4 з 10 брейк-пойнтів.

Наступні суперниці тенісисток визначаться у матчі американок Корі Гауфф - Джессіка Пегула та іспанки Христини Букши та Олександри Панової з Росії.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард, Парний розряд
Призовий фонд - $65,000,020
Друге коло, 01 вересня

Марта Костюк/ Єлена-Габріела Русе (Україна/ Румунія) – Ірина Хромачова/ Дар’я Севілл (-/ Австралія) 6:2, 6:2

Напередодні Світоліна у важкому матчі обіграла росіянку Павлюченкову.

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