Ястремська перемогла Бушар і вийшла у фінал кваліфікації US Open

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська (111) перемогла Ежені Бушар (216) з Канади у півфіналі кваліфікації US Open.
Матч тривав 2 години і 9 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 4:6, 6:4
Ястремська 6 раз подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 4 з 11 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, 2 коло
24 серпня
Кваліфікація, 2 коло
24 серпня
Даяна Ястремська (Україна) - Ежені Бушар (Канада) 6:1, 4:6, 6:4
У фіналі кваліфікації вона зіграє з Єленою-Габріелою Русе.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!