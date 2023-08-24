Ястремська перемогла Бушар і вийшла у фінал кваліфікації US Open

Матч тривав 2 години і 9 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (111) перемогла Ежені Бушар (216) з Канади у півфіналі кваліфікації US Open.

Матч тривав 2 години і 9 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 4:6, 6:4

Ястремська 6 раз подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 4 з 11 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $65,000,020

Кваліфікація, 2 коло

24 серпня

Даяна Ястремська (Україна) - Ежені Бушар (Канада) 6:1, 4:6, 6:4

У фіналі кваліфікації вона зіграє з Єленою-Габріелою Русе.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!