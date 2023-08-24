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Ястремська перемогла Бушар і вийшла у фінал кваліфікації US Open

Матч тривав 2 години і 9 хвилин
Сьогодні 19:59 108 0
Ястремська перемогла Бушар і вийшла у фінал кваліфікації US Open
Фото: Getty Images
#US Open, #Даяна Ястремська, #Ежені Бушар

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (111) перемогла Ежені Бушар (216) з Канади у півфіналі кваліфікації US Open.

Матч тривав 2 години і 9 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 4:6, 6:4

Ястремська 6 раз подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 4 з 11 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, 2 коло
24 серпня

Даяна Ястремська (Україна) - Ежені Бушар (Канада) 6:1, 4:6, 6:4

У фіналі кваліфікації вона зіграє з Єленою-Габріелою Русе.

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